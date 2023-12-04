وسائل إعلام فلسطينية: القصف الإسرائيلي لا يتوقف على محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "القصف المدفعي الإسرائيلي لا يتوقف على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة".
وكانت قد أكدت حركة "حماس"، أن "استهداف إسرائيل مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة وسائر المستشفيات، يأتي علي خلفية الضوء الأخضر الأميركي الممنوح لتل أبيب".
ولفتت "حماس"، الى أن "المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، في كافة أنحاء القطاع، وقصفه المباشر للمستشفيات، وآخرها مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، هو استمرار في نهجه الهادف للتهجير القسري لشعبنا عن أرضه".
بدوره، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن "عشرات الشهداء في ساحة مستشفى كمال عدوان لا يمكن دفنهم فيما يحاول الاحتلال التقدم باتجاه المستشفى لمحاصرته".
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