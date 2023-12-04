انت الان تتابع خبر "أزمة كبرى" تهدد برشلونة في الليجا وأبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدرب تشافي هيرنانديز ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية غياب تير شتيجن لفترة أطول، لأن الحارس الألماني مهدد بإجراء تدخل جراحي.وغاب تير شتيجن عن كل مباريات برشلونة عقب انتهاء التوقف الدولي، بسبب معاناته من آلام في الظهر.وقال تشافي في تصريح صحفي: "إنه يعاني من آلام في الظهر، وسنرى كيف ستكون الأمور هذا الأسبوع، سنعلن أي شيء عندما نكون جاهزين. إن هذه الآلام لا تزال تعاوده وسنرى ما سيحدث".

ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن مصادر من غرفة ملابس برشلونة، إن تير شتيجن سيخضع للمزيد من الاختبارات، اليوم الإثنين، علما بأنه خلال الفترة الماضية كان يتبع علاجا محافظا للتعافي من الآلام، لكنها لا تزال مستمرة وتمنعه من اللعب.

وكشفت الصحيفة عن مفاجأة بأن تجاهل تير شتيجن لهذه الآلام وعدم معالجتها، قد يجعلها تتحول إلى إصابة مزمنة.

وحال إجراء الحارس الألماني عملية جراحية في الظهر، فإنها قد تؤثر على حظوظه حتى نهاية الموسم، وكذلك في التواجد كحارس أول بقائمة منتخب المانشافت في يورو 2024.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي سبورت": "لم يحسم القرار بعد (بشأن الجراحة)، لكن حان الوقت للتفكير في خيارات أخرى لأن البرنامج العلاجي لم يقدم النتائج المتوقعة".

