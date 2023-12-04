انت الان تتابع خبر هل يؤثر المزاج على مدى الاستفادة من لقاح الانفلونزا؟.. دراسة توضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت دراسة بريطانية، أن "الأشخاص الذين كانوا في مزاج إيجابي وقت حصولهم على لقاح الأنفلونزا، أنتجوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة لمساعدتهم على مكافحة المرض".

وتعد مستويات الأجسام المضادة مقياسًا شائعًا يستخدمه العلماء الذين يحاولون تحديد فعالية اللقاح، و"هذا بشكل عام يرتبط بالحماية"، كما تقول عالمة الأحياء المناعية في جامعة، ولاية أيوا، ماريان كوهوت.



وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة الفخرية في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الأميركية، جانيس كيكولت غلاسر، والتي ركزت أبحاثها على كيفية تأثير التوتر والاكتئاب على أجهزة المناعة والغدد الصماء: "النوم أمر بالغ الأهمية.. فعندما لا تنام جيدا، تضعف استجابتك المناعية".

وضعت منظمة الصحة العالمية مسألة تجاهل الحصول على اللقاحات بين 10 قضايا تهدد الصحة العالمية في 2019.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت دراسات حديثة أن "النوم أقل من 6 ساعات في الليلة، يمكن أن يعيق استجابة الجهاز المناعي للقاحات المختلفة".

وفي إحدى التجارب، حاز متطوعون ناموا أربع ساعات فقط في الليلة على مدى ستة أيام، نصف الاستجابة للأجسام المضادة، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين سمح لهم أن يناموا بقدر ما يرغبون.

ولهذا السبب توصي كيكولت غلاسر بـ"الحصول على قسط كافٍ من النوم، خاصة في الليلة السابقة أو قبل ليلتين (من الحصول على اللقاح)، ثم الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد اللقاح".

من جانبه، أوضح عالم المناعة في جامعة ستانفورد، بالي بوليندران، أن الاستجابة الناجمة عن اللقاح "تتباين بشكل كبير بين الأفراد"، لافتا إلى أن "العمر يلعب دورا في ذلك، حيث يستجيب كبار السن عمومًا بشكل أقل فعالية من الشباب".

كما أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي مهم أيضا للحصول على فعالية قوية من اللقاحات، إذ أظهرت الأبحاث أن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء تلعب دورًا حيويا في مدى استجابتنا للتطعيم.

ولكن إنتاج لقاح بهذه السرعة قد يعني اختصار زمن مرحلة الاختبار التي قد تستمر لسنوات في الظروف العادية كما كان الحال مع اللقاحات السابقة، وقد يؤدي عدم إنتاج لقاح آمن إلى كوارث، يروي لنا التاريخ بعضا منها.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت عام 2023، بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وجد الخبراء أن أولئك الذين لديهم وفرة أكبر من بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بتناول النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط - والتي تسمى Bifidobacterium Teenis - حافظوا على حماية اللقاح لفترة أطول، وذلك حتى بعد 6 أشهر من تطعيمهم.

وقد تقلل التمارين الرياضية أيضًا من الآثار الجانبية التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد التطعيم، مثل التورم في موقع الحقن، أو الحمى.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018، فإن المشي السريع، الذي يستمر من 45 إلى 90 دقيقة، بعد الحقنة قد يعزز استجابة الأجسام المضادة.

