انت الان تتابع خبر إستونيا تهدد بإغلاق حدودها مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل إعلام روسية، إن "حرس الحدود الإستوني بدأ بتوزيع منشورات عند نقطة التفتيش في مدينة نارفا لسكان البلاد المسافرين إلى روسيا، تحذرهم من احتمال إغلاق الحدود، ما قد يعرضهم لمشاكل عند العودة إلى ديارهم".ويبلغ طول الحدود الروسية الإستونية 294 كيلومترًا، تحتوي على 5 منافذ حدودية، ثلاثة منها في نارفا.

وتوضح المنشورات أن "القرار قد يتخذ بسبب قيام روسيا بإرسال مجموعات من الأجانب، الذين ليس لديهم حق قانوني لدخول الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الإستونية".

وشدد حرس الحدود أنه "وفي حال استمرت مثل هذه الأنشطة، فسوف يضطرون إلى إغلاق المراكز الحدودية "من أجل أمن الدولة والنظام العام".

من جهتها، اعتبرت موسكو على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "الموقف المعادي للروس الذي بدأ قادة الدولة المجاورة يتمسكون به هو أمر مؤسف للغاية"، وشدد بيسكوف على أن "حرس الحدود الروسي يلتزم بجميع التعليمات، وأن المعبر الحدودي يستخدمه من له الحق القانوني في ذلك، والاتهامات المبتذلة غير مقبولة بالنسبة لموسكو".

