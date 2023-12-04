انت الان تتابع خبر التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن المقاعد الشاغرة للوجبتين الاولى والثانية لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية2024/2023".

وأشارت الوزارة الى ان " النتائج المنشورة تتضمن في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2153) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022".



ودعت الوزارة، "الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/5 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات".

