انت الان تتابع خبر في محافظتين.. الإطاحة بمتهمين وضبط عَجلتَين لتهريب المنتجات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال)، القت مفارز لوائي شرطة الطاقة السادس والسابع في محافظتي كربلاء المقدسة والمثنى القبض على متهمين (2) وضبط عَجلتين محملتَين بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وبدون أوراق رسمية ومخالفات أخرى".



وأضافت، انه "تم توقيف المتهمين وحجز العجلات وباقي المضبوطات استكمالاً للإجراءات التحقيقية وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص".

