«يونيسف»: خسائر فادحة فـي صفوف أطفال غزة

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: قال المتحدث باسم منظَّمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» جيمس إلدر، إنَّ «أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًّا في جنوب قطاع غزَّة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال».

وأضاف إلدر، في منشور مساء الأحد على حساب المنظَّمة عبر منصَّة التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقًا: أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًّا في جنوب قطاع غزَّة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال.

وكتب المسؤول الأممي «لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزَّة وضميرنا الجماعي».

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