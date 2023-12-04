الاحتلال يستهدف مستشفى «كمال عدوان» وعشرات الشهداء فـي قصف عنيف على أحياء مكتظة بالسكان

عملية برية فـي خان يونس وشهيدان فـي قلقيلية واقتحام جديد لـ«جنين»

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزَّة، كما شنَّ غارات وقصفًا عنيفًا على أحياء عدَّة مكتظة بالسكان بالقطاع مخلِّفًا عشرات الشهداء والمصابين، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنَّ القوات بدأت عملية برية شمال خان يونس (جنوب القطاع) في حين يمتد العدوان إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث ارتقى شهيدان بقلقيلية وجدَّد الاحتلال اقتحامه لجنين.

واستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين منذ منتصف الليلة قبل الماضية بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزَّة، بصاروخ أطلق من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبًا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جرَّاء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وفي تطوُّر لاحق، دمَّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان. وشن الاحتلال غارات وقصفًا عنيفًا على أحياء عدَّة مكتظة بالسكان، مخلِّفًا مئات الشهداء والجرحى.

وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس مدينة جنين والعديد من بلدات وقرى المحافظة، واعتقلت 9 وسط اندلاع مواجهات. واستشهد شابان بعد إصابتهما بالرصاص الحي، فجر أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية. وداهمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدًا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية.