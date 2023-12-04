هجمات تستهدف سفنا فـي البحر الأحمر ومدمرة أميركية تسقط مسيرات

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت واشنطن أنَّ مدمِّرة أميركية أسقطت ثلاث طائرات مُسيَّرة خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، مندِّدةً بـ«تهديد مباشر» للأمن البحري. وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق الأحد أنَّهم نفَّذوا «عملية استهداف لسفينتَيْن إسرائيليَّتَيْن في باب المندب»، الممرِّ البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، موضحين أنَّ ذلك أتى على خلفية العدوان على غزَّة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان «وقعت 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر». وأضاف البيان أنَّ «المدمِّرة يو إس إس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدَّمت لها المساعدة» وأسقطت ثلاث طائرات مُسيَّرة كانت متَّجهة إلى المدمِّرة خلال النهار.

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