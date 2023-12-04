اخبار العالم

"الصحة العالمية" تعقد جلسة استثنائية بشأن الوضع في غزة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم منظمة الصحة العالمية عقد جلسة استثنائية بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة -وفقًا لقناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن مجلسها التنفيذي سيعقد الجلسة يوم /الأحد/ المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد صراعًا في الوقت الحالي مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

كما لفتت الوثيقة إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كان قد دعا - في وقت سابق - إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب قدمته 14 دولة في مجلس منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الصدد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا