خدمات الطوارئ تفشل في تحديد مكان عمال المناجم المفقودين بزامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - وذكرت حكومة زامبيا، أن خدمات الطوارئ التي أرسلت لمساعدة حوالي ثلاثين من عمال المناجم غير الشرعيين ، الذين فقدوا لمدة يومين في انهيار طيني في زامبيا ، لم يتمكنوا من تحديد مكانهم.

أعلن وزير الداخلية، أن ما لا يقل عن 30 من عمال المناجم محاصرون في سيل من الطين ، بسبب الأمطار الغزيرة ، في منجم نحاس مفتوح يقع في منطقة تشينغولا ، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة لوساكا.

و أشار نائب الرئيس الزامبي موتالي نالومانغو، في بيان، إلى أنه على الرغم من عمليات الإغاثة ليلا ونهار، لم يضطر فريق البحث والمساعدة إلى اليوم لم يحدد موقع أي من عمال المناجم المحاصرين، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وحدد نائب الرئيس، أن البحث تركز في ثلاثة أماكن في موقع التعدين الحرفي، حيث يقوم المئات من عمال المناجم غير الشرعيين عادة بحفر الأرض لاستخراج النحاس.

وأبلغت الشرطة أسماء سبعة من عمال المناجم المفقودين مع الاعتراف بأن القائمة ليست شاملة. تم غزو موقع التعدين بسبب انهيار طيني في الساعة 2 صباحا الجمعة، قال نائب الرئيس، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

زامبيا هي واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم. في منطقة Chingola ، يوجد أحد أكبر مناجم النحاس المفتوحة في العالم وبعض التلال التي تشكلت من نفايات المناجم يبلغ ارتفاعها حوالي مائة متر.

لقي سبعة من عمال المناجم غير الشرعيين حتفهم، اليوم السبت، فيما اعتبر أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية أدت إلى دفنهم داخل أنفاق كانوا يحفرونها في منجم للنحاس.

وأفادت الشرطة في زامبيا حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية - بأن الانهيارات الأرضية وقعت عندما كان عمال المناجم يقومون بالتنقيب عن خام النحاس في المنجم الواقع بمدينة "شينجولا"، والتي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة "لوساكا".

وأضافت الشرطة أن العمال كانوا يقومون بأعمال تعدين غير قانونية دون علم أصحاب المنجم، مشيرة إلى أنهم دفنوا في ثلاثة أنفاق منفصلة.