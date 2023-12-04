الأوراق المطلوبة في وظائف المرور للنساء بالسعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الاثنين، عن تفاصيل وظائف المديرية العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية بتحديد الشروط اللازمة، والتي يجب على المرأة اتباعها واستيفاؤها للعمل في الرتب الخاصة بالمديرية العامة للمرور السعودي، وهذه الشروط هي:

اعرف شروط التقديم في وظائف المرور للنساء بالسعودية لعام 1445

ينبغي على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عام، وأن ألا يقل عن 25 عام.

ينبغي على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل دخول الكلية التقنية، أو تكون حاصلة على مؤهل معادل.

يجب على المتقدمة اجتياز جميع مراحل اختبارات القبول، واجتياز المقابلة الشخصية، وأيضًا الفحص الطبي.

يجب أن تكون حسنة السير والسلوك.

يجب أن يكون هناك تناسب وعلاقة بين الطول والوزن للمتقدمة.

يجب ألا يقل ارتفاع المتقدمة عن 155 سم.

ينبغي على المتقدمة ألا تكون قد عملت في جهة أو مهنة عسكرية مسبقًا، وألا تعمل في جهة حكومية.

يجب على المتقدمة أن يكون لها هوية وطنية مميزة.

إذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب أ، يكون زوجها سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون محل إقامتها ومكان ولي أمرها ومكان عملها بنفس المحافظة التي قدمت بها الوظيفة.

وقامت الإدارة العامة للترخيص المركزي بوزارة الداخلية بإتاحة إمكانية التسجيل في وظائف جهاز الأمن العام للمرأة لشغل وظائف المرور، وذلك من خلال منصة أبشِر الإلكترونية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قُم بالاشتراك في منصة أبشِر الخاصة بالوظائف الشاغرة .

اضغط فوق زر الوظائف المتاحة.

ثم حدد خيار اسم الوظيفة في مؤسسة الأمن العام.

قُم بقراءة الشروط والأحكام التي وضعتها الإدارة العامة، ثم اضغط فوق أيقونة “أوافق” إذا كنت توافق على هذه الشروط.

ثم قُم بالضغط على زر إرسال الطلب.

قُم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك وبدقة شديدة جدًا، وهذه المعلومات تتمثل في:

رقم البطاقة أو الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

الجنس أو النوع.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

الحالة الاجتماعية.

رقم الهوية الخاص بالأب.

الرقم الخاص بالطلب.

يجب أن تتأكد من صحة البيانات، وبعد التأكد قُم بالضغط على زر “موافق”.

قُم بإضافة البيانات المطلوبة الاستمارة الخاصة بالتوظيف.

قُم بالضغط على زر “التالي”.

قُم بالضغط على زر “حفظ”.

اضغط على أيقونة “تأكيد الطلب" .

وأخيرًا اضغط على أيقونة "إرسال الطلب”.



المستندات التي يجب على المتقدمة للالتحاق بمراتب المرور العام تقديمها وهي:

صورة من بطاقة هوية المتقدمة.

صورة من بطاقة عائلة المتقدمة.

6 صور شخصية حديثة 4×6

صورة وفية من شهادة المؤهل الأكاديمي.

صورة مصدقة من شهادة اختبار القدرات.

صورة مصدقة من شهادة استكمال اختبار الأداء.