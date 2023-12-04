إيطاليا تعتزم إنشاء مستشفي ميداني في قطاع غزة لعلاج الجرحي الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن محافظ شمال سيناء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة الدور الذي تقوم به إيطاليا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة وعلاج الجرحى الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية والفلسطينية.

جاء ذلك خلال زيارة الملحق العسكري الإيطالي بالسفارة الإيطالية في مصر العقيد بحري ماركو تستا اليوم الاثنين لمحافظة شمال سيناء حيث كان فى استقباله المحافظ الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة.

وقال ماركو تستا: إن إيطاليا تعتزم انشاء مستشفي ميداني في قطاع غزة لعلاج الجرحي الفلسطينيين، وذلك بجوار المستشفى الميداني الاماراتي أو في مكان آخر يكون مناسبًا في قطاع غزة.

ووجه الملحق العسكري الإيطالي الشكر الي مصر علي استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر الي محافظة شمال سيناء لتقديم التيسيرات للدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة.

ولفت المحافظ إلى أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تتدفق على مدينة العريش عبر ثلاثة محاور: برا وجوا وبحرا، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. موضحا أن المحور البري يتمثل في الطريق الدولي الساحلي حيث شهد وصول عدة مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الاغاثية لقطاع غزة، بينما المحور الثاني يتمثل في مطار العريش الدولي والذي استقبل نحو 260 طائرة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف المحافظ، أن المحور الثالث يتمثل في ميناء العريش البحري والذي يستقبل سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة من عدة دول، من بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا.

