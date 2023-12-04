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الرئيس القبرصي يزور مصر غدًا لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي

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ياسر رشاد - القاهرة - يصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، غدا الثلاثاء، إلى مصر، في زيارة يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر بيان للرئاسة القبرصية، وزعته سفارة قبرص بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس خريستودوليدس تأتي في إطار جولة تشمل الأردن.

وأضافت الرئاسة القبرصية، أن الرئيس خريستودوليدس سيغادر نيقوسيا، صباح غد، إلى القاهرة، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وكذا العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأحداث في قطاع غزة. 

ويتوجه الرئيس القبرصي، عقب ختام زيارته في القاهرة، إلى الأردن، حيث يلتقي في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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