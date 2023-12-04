القنصل العام للبنان بالإسكندرية: إنشاء مركز ثقافي ماروني خطوة لتعزيز العلاقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القنصل العام للبنان بالإسكندرية، علي قرانوح، أن إنشاء مركز ثقافي لبناني ماروني بالإسكندرية يعد خطوة بناءة تعزز من متانة العلاقات بين لبنان ومصر والإسكندرية وتكون حلقة جامعة للناس في سبيل المعرفة والخير العام.

وذكر بيان صادر، اليوم الاثنين، عن المركز الثقافي اللبناني الماروني أن القنصل العام البناني أوضح - في كلمته على هامش افتتاح المركز الثقافي اللبناني الماروني بمدينة الإسكندرية بحضور المطران جورج شيحان أسقف إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا - أن المركز سيكون ساحة لقاء وتعارف وحوار يجمع أبناء الجالية اللبنانية والأشقاء في مدينة الإسكندرية الجميلة، موضحًا أنه سيشكل نافذة على لبنان ومكونات مجتمعه التعددي وتاريخه الغني وحاضره ومستقبله الواعد ومميزاته وعلى مصر الشقيقة وحضاراتها العريقة ومجتمعها الرائد في الثقافة والعلوم والتربية والتطور والنهضة.

ولفت القنصل العام للبنان بالإسكندرية إلى مساهمات اللبنانيين الكثيرة في مصر والإسكندرية والتي تركت بصماتها في مجالات عديدة ثقافية وعمرانية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وصحية وفنية ودينية وأدبية وتربوية وغيرها، مؤكدًا أن المركز سيتطرق إلى مواضيع وقضايا مجتمعية تخدم الفرد والمجتمع والوطن.

وهنأ القنصل العام المقيمين على الكنيسة المارونية على تلك المبادرة الثقافية، مشيدًا بجهود كل من ساهم بتحقيقها وسيساهم بتطويرها.

من جانبه، قال المطران جورج شيحان، إن الجميع يلتقي اليوم حول مشروع ثقافي هام لنترقى بالفكر والمعرفة فيما يرفع الإنسان ويسمو به، وننطلق في مسيرة الثقافة، لافتًا إلى أن هدفنا هو الإنسان دون تمييز، نفتح مسارات لقاءات للتعاون والتواصل على المستوى الانساني والروحي والأخلاقي.

وأضاف: "كلما انفتحنا على المعرفة والثقافة زاد عطشنا للمزيد، وأن تواجدنا اليوم في الصالون الثقافي الماروني اللبناني ليس بالجديد على المجتمع الإسكندري فقد كانت الإسكندرية البلد الثاني للبنانيين، حيث عاش اللبنانيون في مصر وتأثروا بتنوع ثقافتها ليخلق جوًا من التعايش المشترك كان ومازال يمتد أثره حتى وقتنا هذا، فلم يكن تأثير اللبنانيين في مصر بالضعيف، بل كان لبنان من الدول المهمة التي أثرت في الثقافة المصرية حيث ساهم الكتاب اللبنانييون في إنشاء الصحف المصرية ومن أبرزهم سليم وبشارة تقلا مؤسسا جريدة الأاهرام بالإضافة إلى بصمة الفنانيين اللبنانيين الواضحة في الغناء والمسرح والسينما المصرية.

شارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات؛ وشيوخ من وزارة الاوقاف وبيت العائلة المصرية؛ والأزهر الشريف، وسيضم هذا المركز العديد من النشاطات التي تناقش القضايا المجتمعية، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافي بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات".

ومن المقرر أن يعقد هذا الصالون شهريًا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها: أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب كقيمة من قيم المواطنة، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب.