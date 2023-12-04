حذّرت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ الكونغرس من أن الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام سيشلّ كييف ميدانيا في معركتها ضد القوات الروسية.
وأفادت يانغ في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، بأن "الوقت ينفد سريعا لدعم معركة أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية". وكتبت: "لكي أكون واضحة، اذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا". وأردفت أن "قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة".
وذكرت الرسالة الشديدة اللهجة الصادرة عن يانغ أنه بحلول ذلك الموعد، سيكون الوقت تأخّر ونفدت الأموال المخصصة لأوكرانيا. وكتبت "لا يوجد صندوق سحري للتمويل متوفرا من أجل هذه اللحظة. نفد لدينا المال ويكاد الوقت ينفد".
ولفتت إلى أن الفشل في الاتفاق على مزيد من التمويل لا يعرّض المكاسب التي حققتها أوكرانيا حتى اللحظة إلى الخطر فحسب، بل يعزز أيضا إمكانية تحقيق روسيا انتصارات عسكرية. وقالت "هذه ليست مشكلة يمكن تركها للعام المقبل. الآن هو الوقت لمساعدة أوكرانيا ديموقراطية على مواجهة العدوان الروسي. إنه الوقت ليتحرك الكونغرس".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام سيشلّ كييف ميدانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.