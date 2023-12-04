ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا اشتبكوا مع قوّة صهيونيّة خاصّة، وقتلوا وأصابوا عددًا منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".
وأفادت بـ"أنّنا قصفنا موقع "العين الثالثة" بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، واستهدفنا دبّابة إسرائيليّة بعبوة "شواظ" في بيت حانون شمال قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قصفنا موقع "العين الثالثة" وقتلنا وأصبنا عددًا من الجنود الإسرائيليين في الفالوجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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