"كتائب القسام": قصفنا موقع "العين الثالثة" وقتلنا وأصبنا عددًا من الجنود الإسرائيليين في الفالوجا

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا اشتبكوا مع قوّة صهيونيّة خاصّة، وقتلوا وأصابوا عددًا منهم في منطقة الفالوجا شمال ​قطاع غزة​".

وأفادت بـ"أنّنا قصفنا موقع "العين الثالثة" بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، واستهدفنا دبّابة إسرائيليّة بعبوة "شواظ" في ​بيت حانون​ شمال قطاع غزة".