أكثر من 7 قتلى وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على منزلين في خان يونس ودير البلح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر، جرّاء قصف طائرات ​الجيش الإسرائيلي​ منزلًا في ​خان يونس​ جنوب ​قطاع غزة​، فوق رؤوس ساكنيه".

وأشارت إلى أنّ "الطّائرات الإسرائيليّة قصفت أيضًا منزلًا في ​دير البلح​، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى، جرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى".

وكانت قد كشفت وزارة الصّحة ال​فلسطين​يّة، في وقت سابق، أنّ 4 مواطنين أُصيبوا بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام ​الجيش الإسرائيلي​ مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال ​مدينة القدس​، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في ​رام الله​. ولفتت إلى إصابة 6 آخرين بالرّصاص الحيّ، وشاب بشظايا رصاص في الصّدر والوجه، وآخر بالرّصاص المعدني المغلّف بالمطّاط في العين، وثلاثة آخرين جرّاء تعرّضهم للضّرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى؛ كما أُصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام.