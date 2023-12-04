نتانياهو يشكر رئيس الأرجنتين المنتخب على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن رئيس الوزراء تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، وشكره على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وهنأ نتانياهو ميلي على فوزه في الانتخابات وشكره على دعمه لإسرائيل في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وأضاف المكتب "رئيس الوزراء شكر الرئيس المنتخب على عزمه نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس ودعاه لزيارة إسرائيل".