اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن رئيس الوزراء تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، وشكره على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس.
وهنأ نتانياهو ميلي على فوزه في الانتخابات وشكره على دعمه لإسرائيل في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وأضاف المكتب "رئيس الوزراء شكر الرئيس المنتخب على عزمه نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس ودعاه لزيارة إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يشكر رئيس الأرجنتين المنتخب على عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.