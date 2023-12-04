يديعوت: بكتيريا خطيرة انتشرت بين جنود الجيش الاسرائيلي في غزة أدت لإصابات بالتهابات واضطرابات معوية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن بكتيريا انتشرت بين جنود الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وأدت لإصابات بالتهابات واضطرابات معوية بينهم.

وذكرت الصحيفة، في تقرير اليوم، إن بكتيريا "الشيغيلا" انتشرت بين جنود الجيش الإسرائيلي الذين يشاركون في الحرب على غزة، مما أدى لإصابة عدد كبير منهم باضطرابات في الأمعاء. واوضحت أن إصابات بالجملة انتشرت بين الجنود وجرى نقل عدد كبير منهم إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن الجيش يرجح أن أحد أسباب هذه البكتيريا التي تسبب ما يسمى بــ"الزحار"، أي التهاب واضطراب الأمعاء، والإسهال الشديد وارتفاع درجات الحرارة هو "سوء تخزين" بعض المواد الغذائية التي تصل للجنود.

ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة "الأمراض المعدية" في مستشفى "أسوتا" الإسرائيلي في أسدود قوله إن "الإسهال تفشى بين الجنود في الجنوب ومناطق التجمع ولاحقاً بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال في غزة".

وأكد أن بكتيريا "الشيغيلا" تسبب مرض "الزحار" وهو "خطير للغاية".