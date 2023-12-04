تعرض اطراف بلدات طيرحرفا والجبين وعيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بغارة جوية منزلا خاليا من السكان في بلدة ام التوت في القطاع الغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي طال 3 بلدات بالقطاع الغربي وغارة استهدفت منزلا في بلدة أم التوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.