التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، على هامش مشاركته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسّط الخامس، حول التّجارة والاستثمار في بروكسل، بمسؤولين في كلّ من المديريّة العامّة للتّجارة والمديريّة العامّة للضّرائب والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الأوروبيّة.
وتمّ التّداول بشكل خاص في ملف اتفاقيّة الشّراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تعزيزًا للصّادرات اللّبنانيّة.
كما تمّ البحث في الاجتماع الخامس عشر للجنة العمل المشتركة، الّذي سينعقد في بروكسل يوم الخميس في 7 كانون الأوّل الحالي في بروكسل، للمضي قدمًا في ملف تعديلات قواعد المنشأ الّتي تعود بالفائدة على الصّادرات اللّبنانيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو حيدر التقى مسؤولين أوروبيين في بروكسل بحث معهم باتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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