أبو حيدر التقى مسؤولين أوروبيين في بروكسل بحث معهم باتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

التقى المدير العام ل​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ​محمد أبو حيدر​، على هامش مشاركته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسّط الخامس، حول التّجارة والاستثمار في ​بروكسل​، بمسؤولين في كلّ من المديريّة العامّة للتّجارة والمديريّة العامّة للضّرائب والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الأوروبيّة.

وتمّ التّداول بشكل خاص في ملف اتفاقيّة الشّراكة بين ​لبنان​ و​الاتحاد الأوروبي​، وعقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تعزيزًا للصّادرات اللّبنانيّة.

كما تمّ البحث في الاجتماع الخامس عشر للجنة العمل المشتركة، الّذي سينعقد في بروكسل يوم الخميس في 7 كانون الأوّل الحالي في بروكسل، للمضي قدمًا في ملف تعديلات قواعد المنشأ الّتي تعود بالفائدة على الصّادرات اللّبنانيّة.