جمعية "الأرض": هل يجوز التذرع برخصة بناء لتشريع مرملة تنهش صنوبر الحمصيّة في جزين

نشرت جمعية "الأرض- ​لبنان​"، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، صورةً لإحدى المرامل المستحدثة، مشيرةً إلى أنّ "هذا المنظر في أحد أحراش ​قضاء جزين​"، متسائلةً: "هل يجوز التّذرّع برخصة بناء لتشريع مرملة تنهش بصنوبر الحمصيّة بهذا الشّكل؟ نترك التّعليق لأهالي قضاء جزين والتّحرّك للجهات المعنيّة".

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