رعية سيّدة لبنان المارونية في واشنطن تدشن في قداس أيقونات مريم العذراء وقديسي الكنيسة المارونية

أقامت رعية سيّدة لبنان المارونية في العاصمة الأميركية واشنطن، قداسا احتفاليا لمناسبة تكريس أيقونات تم إنجازها على الجدران الداخلية للكنيسة: أيقونة أمنا مريم العذراء-والدة الإله، أيقونة البشارة، أيقونة الصلب وأيقونات للقديسين الموارنة: القديس مارون، القديس شربل، القديسة رفقا والقديس نعمة الله الحرديني. تم إنجاز عمل كتابة هذه الأيقونات من قبل راهبتي دير مار يوسف جربتا ضريح القديسة رفقا، الأخت جومانا نون والأخت جومانا ساسين، اللتين جاءتا خصيصا من لبنان لإتمام هذا العمل.

ترأس القداس الاحتفالي راعي رعية سيّدة لبنان المونسنيور جورج السبعلي وعاونه رئيس الإكليريكية المارونية في أميركا المونسنيور بيتر عازار والمونسنيور سيلي بجاني وحضره حشد من أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في العاصمة وفي ولايتي فيرجينيا وميريلاند.

بعد مباركة الأيقونات في بداية القداس، ألقى المونسنيور السبعلي كلمة شكر فيها الراهبتين اللتين كتبتا الأيقونات والجهد الذي بذلتاه لإنجازهما بحسب أصول كتابة الأيقونات الذي تعتمده الكنيسة، حيث تصوّر الأيقونة المظهر الخارجي وأيضا الحياة الداخلية والقداسة للقديسين، كما شكر جميع الذين ساهموا في هذا العمل. وشدد المونسنيور السبعلي على أن هذه الأيقونات تعبّر حقيقة عن الإيمان المتجذر لدى المسيحيين بشكل عام والموارنة على وجه الخصوص، حيث إن رفع الأيقونات هذه على جدران الكنيسة هو من أجل أن نكرّم ونتضرّع بالصلاة دائما للقديسة أمنا مريم العذراء التي قبلت بشارة الملاك لها وولدت يسوع المسيح وعمّت البشارة أربعة أقطار العالم، وبدأ العهد الجديد، كما أن رفع أيقونات قديسي الكنيسة المارونية هو فعل إيمان أبناء الكنيسة المارونية، بقديسيهم وأولهم القديس مارون، شفيع هذه الكنيسة، كما القديسين شربل ورفقا ونعمة الله الحرديني الذين ارتفعوا بحياتهم النسكية وفضائلهم على مذبح القداسة سائرين على خطى السيّد المسيح.

وبعد القداس أقيم لقاء لأبناء الجالية اللبنانية في قاعة الكنيسة وألقت كل من الراهبتين نون وساسين كلمتين عرضتا فيهما كيفية كتابة هذه الأيقونات لا سيما أيقونة بشارة مريم العذراء وأيقونة الصلب وشددتا أيضا على أنهما حرصتا على كتابة أيقونات قديسي الكنيسة المارونية بالصورة التي عرفها عنهم المؤمنون، وأعلنتا عن إصدار كتيب لاحقا يشرح بالتفصيل معاني هذه الأيقونات.