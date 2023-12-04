بو صعب التقى سفيرة ايطاليا وبحثا في الوضع بالجنوب والاستحقاق الرئاسي وموضوع التمديد لقائد الجيش

أعرب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلال لقائه سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، عن "استغرابه عمّا اذا كان قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي على اطلاع ٍ على حجم الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الابرياء في غزة وعدد الطفال الذين قتلهم عمدا الجيش الاسرائيلي".

وطلب بو صعب من بومباردييري، نقل وجهة نظره عبر حكومة ايطاليا الى "الاتحاد الاوروبي للتحرك من اجل وقف الاجرام المتمادي في غزة".

وفي السياق، بحث المجتمعان في موضوع الاستحقاق الرئاسي وموضوع التمديد لقائد الجيش كما تم التطرق الى الوضع في الجنوب على طول الخط الازرق والكلام المستجد عن القرار 1701 حيث اكد بو صعب على "الضرورة ان يقر وقف لإطلاق النار بشكل نهائي من اجل تسهيل الحديث عن المزيد من الاستقرار على حدودنا الجنوبية وإعطاء الأمل للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا بمشاريع إنمائية وتنموية يتم مناقشتها مع الادارة الاميركية في اليوم الذي تبدأ به المفاوضات السياسية".