استهداف 6 آليات عسكرية وقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال .. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - تدور في الوقت الراهن، اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في شمال غزة، نجحت خلالها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، من استهداف 6 آليات عسكرية وقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وصرحت القسام، مساء الاثنين، بأن «عناصرها يشتبكون الآن مع قوة إسرائيلية خاصة، ويقتلون ويصيبون عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة».

وذكرت أن «عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال القطاع المحاصر».

وأعلنت عن استهداف دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة «الياسين 105»، لافتة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت في بيانات متتالية، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، وقتلوا عدداً من عناصرها في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المنطقة الواقعة بمخيم جباليا، لافتة إلى استهداف 5 آليات متوغلة بقذائف «الياسين 105».

وأفادت باستهداف قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد «رعدية»، والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من «مسافة صفر».