مرض خطير للغاية.. «يديعوت أحرنوت»: بكتيريا الشيغيلا تنتشر بكثرة بين جنود الجيش الإسرائيلي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاعا غير عادي في إصابة جنود جيش الاحتلال بالأمراض المعوية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة بدأت التبرعات الغذائية تصل إلى الجنود، ولكن إلى جانب النوايا الحسنة، تبين أن هناك أيضا زيادة مثيرة للقلق في الأمراض المعوية بين الجنود، مرجحة وجود سوء التخزين لبعض المواد الغذائية.

وأوضحت الصحيفة أن من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت للجنود اكتشاف بكتيريا تسبب الزحار (التهاب واضطراب في الأمعاء)، وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن أطباء عالجوا الجنود قولهم إن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها إضافة إلى نقل الطعام وتحضيره هي السبب، والنتيجة تؤدي إلى إصابة الجنود.

ووفقا للصحيفة، قال مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود، الدكتور تال بروش،: "لقد تفشى مرض الإسهال بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق التجمع، وفي وقت لاحق أيضا بين الجنود الذين ذهبوا إلى القتال داخل غزة". "لقد تم تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيغيلا التي تسبب مرض الزحار، وهذا مرض خطير للغاية، كما تفشى المرض بين الجنود في غزة. وتتم الإصابة ببكتيريا الشيغيلا من خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر أو من خلال الطعام".