انت الان تتابع خبر الاعرجي وباقري يبحثان التعاون في الجانب العسكري والأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ الخليج 365، أن اللقاء "بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وعلى جميع الصعد. كما ناقش تعزيز التعاون في الجانب العسكري والأمني والعلاقات الإستراتيجية، وتأكيد حرص البلدين على تنفيذ الاتفاق الأمني والتزام العراق بتنفيذ هذا الاتفاق".وأشار الأعرجي، إلى أن "العلاقات بين بغداد وطهران إستراتيجية ومتطورة ومستمرة، وهذا ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة"، مؤكداً أن "حكومة محمد السوداني، حريصة على إدامة العلاقات وتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين، مؤكدا أن التعاون بين العراق وإيران فيه مصلحة للمنطقة، مشددا على أهمية تعاون دول المنطقة فيما بينها امنياً واستخبارياً".

من جانبه، أكد اللواء باقري، أن "الحكومة العراقية تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي مؤشرات على نجاح هذه الحكومة، معربا عن تطلع بلاده لتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، بما فيها إقامة مناورات مشتركة وتزويد العراق بالأجهزة والمعدات العسكرية والتعاون في كافة المجالات".

