انت الان تتابع خبر على رأسها روسيا.. تحذير إسرائيلي من السفر إلى عشرات الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشمل البلدان التي وردت بتحذير السفر إليها إلى المستوى 2، أي اتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم هناك، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولا في أمريكا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين والبرازيل، وكذلك أستراليا وروسيا.وتم رفع التحذير لعدد من البلدان في إفريقيا، بما فيها جنوب إفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى، بينها أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، إلى المستوى 3، الذي يوصي بتأجيل السفر غير الضروري.

وكرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان له توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، وأوصى المضطرين للسفر إلى الخارج بالتكتم على هوياتهم اليهودية والإسرائيلية أمام الناس.

وقال البيان : "منذ بداية الحرب، تم تحديد جهود متزايدة من قبل إيران والمنظمات التابعة لها، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "على هذا الأساس، إلى جانب تصاعد مستويات التحريض ومحاولات الهجمات ومعاداة السامية في أنحاء العالم، كرر مجلس الأمن القومي توصيته للإسرائيليين بإعادة النظر في أي سفر غير ضروري في الوقت الحالي".

وأظهرت خريطة توضيحية بالألوان صدرت اليوم الاثنين مع بيان "الأمن القومي" الإسرائيلي، مستويات التأهب لكل دولة، من المستوى 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 4 (تهديد كبير). يشير المستوى الخامس، وهو اللون البرتقالي المحمر، إلى مستوى تهديد مختلط في مناطق مختلفة من البلاد.

