مقتل 47 شخصا وإصابة 85 آخرين إثر انهيار أرضي في تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت دولة تنزانيا، اليوم الاثنين، لانهيار أرضية شمال البلاد، نتج عنه وفاة 47 شخصًا على الأقل وإصابة 85 آخرون، في أعقاب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

قالت الملكة سينديجا، المفوضية الإقليمية في منطقة مانيارا فى شمال تنزانيا، من المتوقع ارتفاع عدد القتلي والاصابات، إثر انهيار أرضية شمال البلاد.

رئيسة تنزانيا

وقدمت رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، تعازيها للمتضررين من الانهيارات الأرضية، وقالت إنها أمرت بنشر موارد لمساعدة الضحايا.

وأضافت حسن: "لقد وجهت جميع الموارد الحكومية لجهود البحث والإنقاذ من أجل تجنب المزيد من الوفيات، كما وجهت جميع أجهزتنا الدفاعية والأمنية إلى مكان الحادث، ووزارة الصحة بالاهتمام بالمصابين، وستقوم وزارة التعدين أيضا بتقييم المناطق التي أظهرت فيها الجبال علامات الانهيار".

وبدأت الأمطار الغزيرة، يوم السبت، في بلدة كاتيش الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، تسببت الأمطار في حدوث فيضانات ثم انهيارات أرضية.

الطقس القاسي

وبعد فترة من الجفاف الشديد، تعرضت شرق أفريقيا في الأسابيع الأخيرة لأمطار غزيرة وفيضانات، مرتبطة بظاهرة النينيو الجوية.

وفي الصومال، أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بينما نزح المئات في كينيا في شمال غرب البلاد.

يمكن أن يتفاقم تأثير ظاهرة النينيو بسبب تغير المناخ ، وفقا للعلماء.

ومع تعرض منطقة شرق أفريقيا الشديدة لتغير المناخ، يتزايد احتمال حدوث طقس متطرف.

تغير المناخ

وقعت الانهيارات الأرضية بينما يجتمع قادة العالم في محادثات المناخ cop28 في دبي.



