بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط تاجر تصرف في 250 طن سكر بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت المهندسة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة جرجا جنوبي المحافظة، لاستيلائه على 250 طن سكر تم استلامها من البورصة السلعية، وتصرفه فيهم بالسوق السوداء، موضحةً أن كمية السكر المشار إليها قدرت قيمتها بـ 10 ملايين جنيه.

وأشارت "أبو الفتوح" إلى أنه تم تحرير محضرًا بالواقعة، لافتًة إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة إحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.

من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه يتم بشكل دوري شن حملات رقابية على الأسواق؛ لمتابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار.

وأضاف "إبراهيم" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يبيع أي من السلع الغذائية المنصرفة له بالسواق السوداء.