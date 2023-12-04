شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة للعالم.. خبير علاقات دولية يكشف أهمية المشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وقال "البرديسي" لـ ”الخليج 365”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج منذ اليوم الأول للعدوان معلنا أن التهجير خط أحمر ولن تقبل به مصر، وانتفض الشعب المصري في جمع التبرعات والمساعدات لصالح قطاع غزة، لكن يظل الدور الشعبي الأهم الأن هو الالتفاف حول القيادة المصرية التى أعلنت رفض التهجير والتصدى للمخططات الإسرائيلية، مؤكدا على ضرورة أن يشارك الشعب المصرى في الانتخابات الرئاسية بفاعلية.
ودعا خبير العلاقات الدولية إلى ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة الدقيقة والظهور بمظهر مشرف أمام العالم في الانتخابات الرئاسية، لكى نرسل للعالم رسالة مفادها أن الشعب المصرى يؤيد موقف القيادة المصرية وداعم لها.
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