شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى حاشد لمستقبل وطن فى دمياط لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة دمياط، مسيرات من مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة في المؤتمر الحاشد بمدينة الزرقا، الذى نظمه حزب مستقبل وطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، ولاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته.

تناول المؤتمر عرض توضيحي لما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات وتضحيات بدأ من إعلان خارطة الطريق وعزل الجماعة الإرهابية ليستعيد المصريين وطنهم والقضاء على بؤر الإرهاب.

كما تضمن العرض إنجازات الرئيس في كافة القطاعات وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، وأن دعم الرئيس لتحقيق البناء والتنمية ومن أجل النهوض بالوطن واستكمال مسيرة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس في قطاعات الصحة والتعليم، وحياة كريمة، خطوات بناء الجمهورية الجديدة والعبور بمصر إلى بر الأمان.