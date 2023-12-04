شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: معرض إيديكس 2023 مبعث فخر واعتزاز لكل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن افتتاح معرض إيديكس 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مبعث فخر واعتزاز لكل مصرى، مشيرا إلى أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية التى تستهدف وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

وأوضح "الجندي"، أن المعرض يعد الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى أنه بمثابة منصة عالمية لإتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة فى العديد من مجالات التصنيع العسكرى، وذلك من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول فى مجال لصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومى المشترك وتعميق أطر الشراكة والتعاون فى كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المعرض يسهل مهمة حصول حكومات الدول الشقيقة والصديقة على أحدث الأسلحة والمعدات التى يتم عرضها من خلال إيديكس، لتدعيم قدراتها العسكرية لردع كل من تسول له نفسها المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بوساطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التى لن تتوافر إلا في وجود مجتمع أمن ومستقر.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن المعرض يُقام في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم والمنطقة من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل إحلال السلام ودفع خطط التنمية والبناء داخل مصر ومع الشركاء الإقليميين، ووصياغة حاضر ومستقبل ينعم فيه الجميع بالعيش الآمن وتحقيق المصالح المشتركة.