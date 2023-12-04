شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: الموقف العالمي تجاه غزة بُني على موقف مصر من القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال عفيفى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن محافظة الفيوم كانت الأكثر فاعلية بين كل المحافظات على مستوى كافة الكيانات السياسية واحتشد مواطنوها وأقيمت عشرات المؤتمرات، وكان المشهد يجعلنا نطمئن على المشهد فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: كل فرد على أرض جمهورية مصر العربية يعرف جيدا إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل مواطن لمس إنجاز على المستوى الشخصى من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعندما نتحدث عن حال الدولة المصرية خلال هذه الأيام علينا أن نتذكر حال مصر خلال عام 2013، ولا نستدعى المشهد لإثارة الخوف ولكن لكى نرى الفرق ونجد الفيوم كانت من أسعد المحافظات التى عانت من ويلات 2013، وجميعنا شاهد ما تم من إعدام الخدمات ومحاولة اختطاف الهوية المصرية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي وطردت مصر من اتحاد الدول الإفريقى، ولكن الآن اختلف الوضع.

وأكد أن الرئيس وجه بعدم استغلال أحداث غزة فى الانتخابات الرئاسية ولكننا نتحدث عن غزة وموقف مصر نحو غزة لنعرف كيف أصبحنا دولة قوية يمكننا الوقوف فى وجه أى دولة مهما كانت، ومصر الآن هى التى تضع الخطوط الحمراء نحو حدودها ونحو القضية الفلسطينية ونحو تهجير الفلسطينيين والموقف العالمى نحو غزة تبلور بناء على الموقف المصرى، ونحن أصبحنا فى دولة قوية يديرها زعيم قوى ودائما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسى على الشعب المصرى ويكسب الرهان، وكل صوت انتخابى هو داعم الدولة المصرية، واستقلالية القرار المصرى ونقول للرئيس كلنا نعم من أجل مصر.

وكان بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسى خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمى مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعدائها الدين أرادوا بها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبرى مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته إلى بر الأمان، بالإضافة إلى دعم مصر لغزة والقوافل التى قدمتها مصر لأهالى غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة وطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وامتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغانى الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضى النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.