شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تنظم صالونا فى إطار حملة مناهضة العنف ضد الفتيات بحضور علا الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين صالونها الأسبوعى فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2023، يتناول كيفية تكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية، ونبذ صور العنف المختلفة ضد المرأة، وذلك فى إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.

يشارك في الصالون الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، والنائبة هبة كامل شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل، والنائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة "المساء"، وعضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منى الحديدى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، و مى صالح، مؤسسة المرأة الجديدة، وانتصار السعيد، مؤسسة القاهرة.