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صندوق تحيا مصر ينفذ أنشطة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بجامعة كفر الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - استمرار لجهود صندوق تحيا مصر في دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، قام صندوق تحيا مصر بتنفيذ عددا من أنشطة الحماية الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ.

وجاءت أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ كالآتى:

- مبادرة دكان الفرحة للكساء لتوزيع عدد 30 ألف قطعة ملابس جديدة على الفئات الأكثر احتياجا من الشباب الغير قادرين بجامعة كفر الشيخ لرعاية 6 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة

- تسليم عددا من الكراسى المتحركة لذوى الهمم من طلاب الجامعة 10 كراسى متحركة

- تكريم الطلاب المتفوقين بكافة كليات جامعة كفر الشيخ وتسليمهم هدايا مقدمة من الصندوق 20 طالب وطالبة

- رعاية ودعم العمال وأفراد الخدمات المعاونة بجامعة كفر الشيخ من خلال توزيع عدد 1200 بطانية ضمن فاعليات مبادرة شتاء دافئ وعدد 1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيها للقسيمة الواحدة

- تيسير زواج عدد 15 فتاة من أبناء العمال والعاملات وأفراد الخدمات المعاونة بالجامعة من المقبلين على الزواج بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وتسليمهم كافة مستلزمات الزواج حيث يتم تسليم كل فتاة ثلاجة العربى و غسالة العربى وبوتوجاز يونيفيرسال ومروحة العربى و قطاعة خضروات و فود بروسيسور كينوود وطقم أوانى تيفال زهران وأطقم ملايات ومفروشات و سجادة وعدد 2كارت مشتريات كارفور بقيمة 1000 جنيها.

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صندوق تحيا مصر ينفذ أنشطة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بجامعة كفر الشيخ

 

7fe273e8-6418-414a-a7c4-9db967a85b8cأنشطة صندوق تحيا مصر

 

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جانب من الانشطة

 

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فعاليات صندوق تحيا مصر بجامعة كفر الشيخ 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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