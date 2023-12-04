شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحركة الوطنية: المرحلة الحالية والإقليمية الراهنة تحتاج "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن المشهد الدولي والإقليمي يستدعي منا اليقظة والحذر، وينبغي أن نتيقن حاجة مصر الماسة إلى رئيس يمكنه استكمال البناء والتعمير والإصلاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية تحت شعار " السيسي رئيسي "، وذلك في إطار سلسلة مؤتمرات جماهيرية يعقدها الحزب بالمحافظات لدعم اختيار "السيسي" رئيساً للجمهورية في انتخابات الرئاسة الحالية وتنظمه أمانة الحزب بالدقهلية برئاسة الأمين العام للمحافظة الدكتور مدحت الفيومي وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية، ويشارك فيه عدد من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب وممثلين عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

وأكد اللواء رؤوف السيد، أن الظروف الراهنة تطلب أن يكون الرئيس القادم يليق بحجم مصر ومكانته الإقليمية، ونحن نعلن اختيارنا ودعما للمرشح عبد الفتاح السيسي لتلك المهمة.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية هي تعبير عن الرأي دون ترهيب أو ترغيب فى اختيار رئيس مصر القادم، وأود هنا توحيه رسالة فى كل أرجاء مصر صوتك أمانة.

وتابع رئيس الحركة الوطنية: على الحرص خلال التحركات الميدانية الي تحفيز الناس للمشاركة، ودعوتهم إلي صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الدولة وتأمين جبهتها الداخلية واختيار رئيس مصر القادم، مؤكداً أن الظروف الاقليمية المعقدة بجميع تشابكاتها وتحدياتها تدفع بنا نحو الالتفاف خلف القيادة السياسية خلال الظرف الراهن لأن هناك شعور بالخطر على مستقبل مصر، وعلى حدودها جراء المطامع الاستعمارية التى بدأت تتجدد مع اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة وعدوانها الغاشم على الفلسطينيين بدون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية.