شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صناعة "مستقبل وطن": الدولة اهتمت بدعم الصناعة لتغطية احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس سمير صبري أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق.

وأكد "صبرى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، اليوم، علي أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بجانب القطاع الزراعى من أهم دعائم الاقتصاد القومى.

وأشار الدكتور سمير صبرى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة فى التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى".

وأكد، أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط أو البنية التحتية، لكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية، وهى المشروعات الصغيرة التى تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعى.

كما أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، قائلا:" إن ما شهدته مصر في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقلة غير مسبوقة في مجال الصناعة لا ينكرها أحد، فمن يعمل في الصناعة التي هى من أهم القطاعات يعلم أنها كانت دائما تعاني من مشكلات عديدة، منها في الطاقة، وكذلك بعد 2011 وما شهدته مصر من مشكلات الأمن والنقل".