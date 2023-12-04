حزب المؤتمر ينظم فاعلية جماهيرية بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسى السيسى

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القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحر الأحمر بعنوان "مصر وتحديات المرحلة والمشاركة الإيجابية للانتخابات الرئاسية القادمة".

ونظم المؤتمر أمين الحزب بالمحافظة ياسر حسن، أحمد سمير بدرة الأمين العام المساعد، وكانت المحاور هي التحديات الأمنية التى تواجه مصر والتحديات الاقتصادية وأزمات الطاقة و حتمية التوحد خلف القيادة السياسية

وقام بتقديم المؤتمر المستشار أحمد فؤاد القاضي أمين تنظيم البحر الأحمر، وانقسمت المناقشة الي جلستين حواريتين الأولى تم مناقشة فيها أهداف الحزب وما تم إنجازه والأفكار وأسباب دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة والجلسة الثانية جاءت مناقشة للمحاور والتحديات الأمنية والاقتصادية، وذلك بحضور كوكبة بوفد رفيع المستوي من الأمانة المركزية لحزب المؤتمر تضم نواب رئيس الحزب، وأمناء اللجان النوعية.

وأكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، على دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا على ضرورة المشاركة الإيجابية من أبناء الوطن في التصويت في هذه الانتخابات .

وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي إن أسباب توحد أبناء حزب المؤتمر دعما للرئيس لفترة رئاسية قادمة جاء من خلال البحث و الدراسة و معرفة دوره خلال الفترة الماضية وما تم من إنجازات وضرورة الاستمرار لاستكمال هذه النهضة و الاستمرار في الفكرة الصحيح لادارة البلاد .

ومن جانبه قال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب إن التحديات الأمنية التى تواجه دولتنا في ظل الظروف الحالية تدعونا إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة تلك الظروف.

وأكد الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب على دعم أهالي سيناء الحبيبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة

ومن جانبه أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب للنقل البحري، أن هناك أهمية كبري للاقتصاد الأزرق، مطالبا بضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري تضم تحتها كل موانئ مصر، ولابد أن تكون بينها علاقة تكاملية وليست تنافسية.

وأشار إلى أهمية الاقتصاد الأزرق في جلب العملة خاصة العائد الدولاري بجانب قناة السويس والمصريين بالخارج، مؤكدا علي ضرورة وجود اسطول بحري مصري، سواء ركاب أو بضائع .

ومن جانبه تحدث اللواء محمد نعيم أمين التنظيم المركزي لحزب المؤتمر، عن الأمن الداخلي المصري، والمخططات التي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.

وأضاف نعيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد للدولة المصرية الأمن والاستقرار والأمان، والذي يشعر به المواطن الآن وحارب الإرهاب وحروب الجيل الخامس.

ومن جانبه قال خالد مرشد أمين تنظيم اتحاد الشباب، إن اتحاد شباب حزب المؤتمر تولي رئاسته الي الآن ستة رؤساء، مؤكدا على ضرورة دعم الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، كما تحدث عن مبادرة "اتفضل نشرب قهوة مجانا" وهي تعد أحد أساليب التواصل الفعالة بالحملات الانتخابية الميدانية لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية بالانتخابات.

قيادات حزب المؤتمر قيادات حزب المؤتمر