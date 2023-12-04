شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": الرئيس السيسى وضع أسس بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إننا نلتقي اليوم في يوم مشهود، لنعلن جمعيا إرادتنا وقرارانا بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة، مشيرا إلى أننا نحمل جمعيا فى قلوبنا كل مشاعر الحب والتأييد لقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "السلاب"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كتب صفحة جديدة في تاريخ مصر، حيث بدأ حقبة من التحدي لإعادة بناء الوطن، موضحا أن تحديات كبري واجهها لعودة الأمن والأمان والاستقرار، مضيفا إنه تم وضع أسس بناء الجمهورية الجديدة، علي أسس قوية راسخة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي طاف دول العالم لكي تسترد مصر مكانتها الدولية.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، على أن الرئيس السيسى بدأ رحلة بناء الدولة الحديثة، من شبكة عملاقة من الطرق والكباري ونهضة عمرانية، وقضية العشوائيات ومدن صناعية، واكتشافات كبري للغاز، ونهضة في الصناعة والتجارة.

وطالب أمين أمانة قطاع الأعمال المركزية بالحزب، جموع المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكي نكمل مسيرتنا التنمية والبناء، معلنين تأييدنا لرؤية مستقبل أمتنا ورغبتنا الجادة في استكمال بناء جمهوريتنا الجديدة.