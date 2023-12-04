شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم احتفالية لذوى الهمم فى يومهم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر بمحافظة الجيزة، حفلا لإسعاد مئات الأطفال من ذوي الهمم بعدد من مراكز محافظة الجيزة، والذي أقيم في مركز قادرون باختلاف الكائن في مركز أوسيم بالجيزة برعاية النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أمين مساعد الحزب لقطاع شمال الجيزة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

كما نظمت الحملة الانتخابية ندوة تدريبية وتثقيفية لذوي الهمم بمقر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، والتي شهدت حضورا مميزا لذوي الهمم، وبحضور الدكتورة إحسان حسين مسئول إدارة شئون ذوي الهمم بالحملة الانتخابية بالمحافظة، عمار شعبان مسئول بالإدارة، الدكتور جمال الريدي، الدكتور عصام بهي مسئولي إدارة الوعي السياسي بالحملة .

وشهدت الندوة والحفل حضورا مميزا من قيادات الحملة الانتخابية بالمحافظة برئاسة المستشار تامر عويان، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالمحافظة، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، النائبة ابتهاج الطوخي من قيادات الحزب بالمحافظة، الدكتورة عبير الشربيني، مسؤول إدارة الإعلام والاتصالات التسويقية بالحملة، الدكتور عبدالخالق فؤاد، هاني معن، مي فريد مسئول لجنة المحليات بالحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتورة نجلاء البيومي، وائل حلاوة، سيد الطويل .