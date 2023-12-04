شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: الرئيس السيسى رجل المرحلة لما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس النواب، وأمين الزراعة والموارد المائية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مجال الزراعة والرى حظي بإنجازات كثيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم تشهدها على مدار عقود وعرض لأهم الإنجازات فى مجال الزراعة والرى منها محطة المعالجة الثلاثية ببحر البقر ومشروع مستقبل مصر بغرب الدلتا وأحياء مشروع توشكى، لافتا إلى أن محافظة الفيوم تعد من أكثر المحافظات التى تم فيها إعادة تأهيل الترع والمساقى.

وأشار "الحصرى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، اليوم، إلى إن دعمنا للرئيس السيسي ليس فقط للإنجازات التى تحققت وإنما أيضا لكونه رجل المرحلة لما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات ودعا قيادات الزراعة والري للحشد أمام اللجان باعتبارهم رموز للعائلات والشخصيات العامة بالقرى والمراكز.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وتحلية مياه البحر والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياة الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الزراعية، ما يعد طفرة كبيرة نحو إكتفاء مصر ذاتياً من الزراعات الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسى وضع قطاع الزراعة على رأس أولوياته باعتبار أن هذا القطاع يعد مصدرا للأمن الغذائى والأمن القومى، لافتا إلى أن تأييدنا للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية ودعما للقرارات والإجراءات للحفاظ على تراب الوطن ومواجهة التحديات المحيطة وتأكيدا للوقوف خلف القيادة السياسية، وقدرته على تخطى الأزمات والضغوط السياسية والاقتصادية.