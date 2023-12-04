شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيسى السيسى بمؤتمر أمانة الصناعة بـ"مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت أمناة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر الجماهيرى المنعقد الآن، برئاسة المهندس سمير صبري، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية في قطاع الصناعة والتجارة.

يحضر المؤتمرالنائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، والنائب سيد نصر، ونخبة من رجال الصناعة والمستثمرين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال.