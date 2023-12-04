شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحركة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيرا اليوم تحت شعار "السيسى رئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وعضو تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية تحت شعار "السيسي رئيسي"، وذلك في إطار سلسلة مؤتمرات جماهيرية يعقدها الحزب بالمحافظات لدعم اختيار السيسي رئيسا للجمهورية في انتخابات الرئاسة الحالية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي أننا نحرص خلال تحركاتنا الميدانية إلى تحفيز الناس للمشاركة ودعوتهم إلى صناديق الإقتراع من أجل المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الدولة وتأمين جبهتها الداخلية واختيار رئيس مصر القادم.

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته أن الظروف الإقليمية المعقدة بجميع تشابكاتها وتحدياتها تدفع بنا نحو الالتفاف خلف القيادة السياسية خلال الظرف الراهن لأن هناك شعورا بالخطر علي مستقبل مصر وعلي حدودها جراء المطامع الاستعمارية التي بدأت تتجدد مع اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة وعدوانها الغاشم علي الفلسطينيين دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية.

المؤتمر الجماهيري الحاشد ينعقد اليوم الساعة الرابعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وتنظمه أمانة الحزب بالدقهلية برئاسة الأمين العام للمحافظة الدكتور مدحت الفيومي وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية وذلك لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية، ويشارك فيه عدد من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب وممثلين عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.