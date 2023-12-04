أبو عبيدة: دمرنا 28 الية عسكرية كليا او جزئيا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة في كافة محاور القتال بغزة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أننا دمرنا 28 الية عسكرية كليا او جزئيا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

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