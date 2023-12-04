اشار مسؤول في المخابرات التركية الى إن تركيا حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا. وأوضح المسؤول: "وُجِّهت التحذيرات اللازمة للمحاورين بناءً على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن مثل هذا التصرف ستكون له عواقب وخيمة". وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" رونين بار قد قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة "حماس" في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في المخابرات التركية: تركيا تحذر من عواقب وخيمة إذا حاولت إسرائيل ملاحقة مسؤولين في حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.