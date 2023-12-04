عائلات أسرى إسرائيليين تلوح بالتصعيد وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الدفاع لاعادة التفاوض مع حماس

لوّحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بالتصعيد لدفع الحكومة للعودة إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة “حماس” عبر الوسطاء.

وهددت العائلات، في مؤتمر صحافي عُقد في تل أبيب، بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حال عدم الاستجابة لمطلبهم. واوضحت إن "هناك 136 إسرائيليا محتجزا في غزة لدى حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى".

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن العائلات هددت في مؤتمرها الصحافي "بتنظيم احتجاج مفتوح إذا لم يتم استئناف المفاوضات لعودة الرهائن". وأشارت إلى أن "العائلات طالبت الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات لتحرير الرهائن".

ونقلت "هآرتس" عن دانييل ليفشيتز، حفيد يوشيفيد ليفشيتز التي أطلقت "حماس" سراحها، وعوديد ليفشيتز، الذي تم أسره أيضا في 7 تشرين الأول الماضي، ولم يتم إطلاق سراحه بعد، دعوته أعضاء الحكومة إلى “العودة إلى المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن”.

وأشار ليفشيتز خلال المؤتمر الصحافي إلى أن “الأهالي سيصعّدون من إجراءاتهم إذا لم يحدث ذلك”. وأضاف مخاطبا الحكومة: "نحثكم على العودة فورا إلى طاولة المفاوضات دون تأخير وبأي ثمن". وتابع: "إن عدم مبالاتكم تجاهنا وصمة عار، إذا لم يكن لديكم مصلحة في تمثيلنا في المفاوضات، فسنتوجه إلى جهة دولية توافق على ذلك".

وأردف: "لن نتوسل لكم، إذا لم يحدث ذلك، سنجلس بدءا من الساعة 8:00 هذا المساء بالقرب من مقر قيادة الجيش في وزارة الدفاع في تل أبيب، ولن نتحرك من هناك”.

وتعقيبا على ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “من المقرر عقد اجتماع مع العائلات ومجلس الوزراء الحربي يوم الأربعاء، وفي ضوء طلب العائلات، سيتم دراسة إمكانية عقد الاجتماع قبل ذلك الوقت”.

وأدى استئناف الحرب إلى بروز مخاوف لدى عائلات الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، لا سيما في ضوء تقارير إسرائيلية بأن “المحتجزين متواجدين في خان يونس جنوبي القطاع”، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وبينما لم تعلق حركة “حماس” على الادعاءات الإسرائيلية بشأن أماكن الأسرى حتى ظهر الإثنين، شدد نائب رئيس المكتب لحماس صالح العاروري، في تصريحات صحافية، السبت، على أنه “لا يوجد أي مفاوضات بشأنهم حتى انتهاء الحرب بشكل كامل على قطاع غزة”.