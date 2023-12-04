حواط: طلائع طوفان الأقصى والسلاح غير الشرعي لـ"حزب الله" تكريس للفلتان والسيادة المنتهكة

أشار النائب زياد الحواط، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أننا "نعيد اليوم خطيئة التضحية بالسيادة اللبنانية في خدمة مشروع غير لبناني وكأننا لا نتعلم من خطايا الماضي".

ولفت حواط، الى أن "طلائع طوفان الأقصى التي أعلنتها اليوم حماس تجربة عشناها زمن فتح لاند مع الفدائيين الفلسطينيين ودفعنا معها أثماناً لا تنسى"، معتبراً أن "طلائع طوفان الأقصى والسلاح غير الشرعي لحزب الله تكريس للفلتان والسيادة المنتهكة".

وأضاف "لا حل إلا بسيادة الدولة من دون شراكة وبسلاح الجيش اللبناني وحيداً لحماية لبنان".