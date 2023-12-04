رعد: شهداء غزة حجّة على البشرية وعلى كل العالم السياسي وعلى كل السلطات والحكومات الظالمة

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أنني "أعتزّ بهذه المسيرة التي ترعرعنا فيها وكبرنا عليها وكبُر أولادنا عليها أيضاً، وشهداء غزة حجّة على البشرية وعلى كل العالم السياسي وعلى كل السلطات والحكومات الظالمة والباغية".
واعتبر رعد، في حديث لـ"الميادين"، أنه "الحقيقة المموهة التي أشاعها العدو الإسرائيلي ربّما سرت في كثير من أوساط الشعوب في العالم"، لافتاً الى أن "هذا الكيان فضح نفسه وهو ساقط في نفوس الناس".
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